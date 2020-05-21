Saçlarının kesimi için eşi Mehmet Okur’dan yardım isteyen Yeliz Okur, sonrasında yaşadığı pişmanlığı sosyal medya hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla gösterdi.

Eşinden saçını sadece üç parmak kadar kesmesini isteyen Yeliz Okur sonrasında ortaya çıkan tabloyu Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı:

“Mehmet'e 3 Parmak dedim, aynanın karşısına geçtiğimde saçımı omuzlarımda buldum. Allah’tan saçım dalgalı, kesim hatalarını göstermiyor”

Ünlü çiftin, üç çocuğu bulunuyor.