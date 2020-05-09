"MACERACI BİR ANNE OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Nasıl bir anne olduğundan da bahseden Yeliz Okur, çocuklarıyla olan ilişkisini şu şekilde anlattı:

Şimdilerde ise 13 yaşındaki bir genç kıza anlayışlı bir anne olabilmeye, 10 yaşındaki sporla yaşayan Yiğit’e maceracı bir anne olabilmeye ve 5 yaşındaki çılgın, enerji dolu Mert’e oyuncu bir anne olabilmeye çalışıyorum.