2004 yılında eski basketbolcu Mehmet Okur ile dünyaevine giren Yeliz Okur, eşi ve çocuklarıyla birlikte bir süredir yaşamını ABD'nin San Diego kentinde devam ettiriyor.
'Anneler Günü'ne özel MAG dergisinin mayıs sayısına konuşan Okur, anne olduktan sonra hayatının değiştiğinden bahsederek şu ifadeleri kullandı:
İlk kez 27 yaşında anne oldum. İlk bebeğim Melisa’mda kolik vardı, tecrübesizdim. O yüzden ilk 2 yılım oldukça zor geçti.
"ÇARESİZ HİSSETTİĞİM ANLAR OLDU"
O dönem en yakın arkadaşım musluk (su sesi) ve saç kurutma makinesiydi. Kaygıdan ağladığım, kendimi çaresiz hissettiğim anların sayısı oldukça fazlaydı.
"MACERACI BİR ANNE OLMAYA ÇALIŞIYORUM"
Nasıl bir anne olduğundan da bahseden Yeliz Okur, çocuklarıyla olan ilişkisini şu şekilde anlattı:
Şimdilerde ise 13 yaşındaki bir genç kıza anlayışlı bir anne olabilmeye, 10 yaşındaki sporla yaşayan Yiğit’e maceracı bir anne olabilmeye ve 5 yaşındaki çılgın, enerji dolu Mert’e oyuncu bir anne olabilmeye çalışıyorum.
"KENDİMLE KAVGA ETTİĞİM DÖNEMLER OLUYOR"
Mükemmel değilim. Hatalar yaptığım, kendimle kavga ettiğim dönemler çokça oluyor ama yine de pes etmeyip her gün onlarla beraber öğrenmeye ve büyümeye devam ediyorum.
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