Yekta'dan 'Enkaz'

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Yekta'nın yeni teklisi 'Enkaz', müzikseverlerle buluştu. Ağustos ayında yayımlanacak 'Eski Mektuplar' albümünün ikinci teklisi olan 'Enkaz'da Yekta'ya Elem eşlik ediyor. İkili, gerek sözleri, gerekse melodik nakaratlarıyla Türkçe rap dinleyicisini fazlasıyla tatmin edeceğe benzeyen şarkıyla dinleyiciye adeta bir duygu yüklemesi yapmaya hazırlanıyor.

İki ismin de çeşitli sıkıntılar yaşadıkları bir dönemde yazılan şarkının sözlerinde Yekta ve Elem imzası bulunmakta. Şarkının müziği ise Berkay Çandır'a ait.