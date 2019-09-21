Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir? Yedi Bela Hüsnü oyuncuları kimler? sorusu film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Kemal Sunal ve Oya Aydoğan'ın başrollerini paylaştığı Yedi Bela Hüsnü'de kahkaha hiç eksik olmuyor. Yedi Bela Hüsnü filminden detaylar haberimizde.

YEDİ BELA HÜSNÜ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosu şu şekilde:

Kemal Sunal: Hüsnü, Oya Aydoğan: Hüsniye, Şevket Altuğ: Cemal, Ali Şen: Malik, Atilla Ergün: Necati, Nermin Denizci: Fatma, Belkıs Dilligil: Makbule, Yaşar Şener: Bakkal Fehmi, Hakkı Kıvanç: Kahveci Musa, Ajlan Altuğ: Manav Rasim, Süheyl Eğriboz: Rüstem, Ünal Gürel: Karamürselli Deli Hamdi, Erdoğan Seren: Reşat, Selahattin Fırat: Suat, Rıza Pekkutsal: Berber Latif, Muzaffer Cıvan: Yadigar, Celal Yonat: Malik'in adamı, Muhteşem Durukan: Malik'in adamı.

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin baş karakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir. Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.