YDT GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?

YDT sınavına kısa bir süre kala öğrenciler YDT sınav giriş belgesi almak için çıktı alabileceği yerelere akın ediyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan üniversite sınavı öncesi YDT sınav giriş belgesi alacak olan adaylar YDT giriş belgesi siyah beyaz olmasının bir sorun teşkil edip etmeyeceğini merak ediyor.

YDT'ye girecek öğrenciler, ais.osym.gov.tr üzerinden alacakları YDT giriş belgesi ile sınava katılım sağlayabilecek.

YDT giriş belgesinin siyah beyaz olması veya renli olması sınava katılım konusunda bir sorun teşkil etmemektedir.