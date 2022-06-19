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YDT sınav giriş belgesi: ÇIKTI ZORUNLU! YDT sınav giriş belgesi ÖSYM AİS - Tıkla çıkar

YDT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM: YKS ikinci oturum YDT soru ve cevap anahtarı sınav giriş belgesi: ÇIKTI ZORUNLU! AYT sınav giriş belgesi ÖSYM AİS - Tıkla çıkar

YDT sınav giriş belgesi merakla araştırılıyor. 2022 YKS'nin ikinci oturumu bugün başlıyor. Sınava girecek öğrenciler YDT sınav giriş belgesi olmadan asla oturum binalarına alınmayacaklar. Bu nedenle YDT sınav giriş belgesi hayati önem taşıyor. İşte YDT sınav giriş belgesi çıkarma linki...

19.06.2022 - 13:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • YKS ikinci oturum yanş YDT heyecanı başlıyor. YDT sınavı için giriş belgesini henüz çıkarmamış olanlar YKS giriş belgesinin siyah beyaz mı, renkli mi olması gerektiğini araştırmaya başladı. Peki ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavda YKS giriş belgesi nasıl alınır, siyah beyaz mı, renkli mi olmak zorunda? İşte YDT giriş belgesi sorgulama sayfası!

  • YDT GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?

    YDT sınavına kısa bir süre kala öğrenciler YDT sınav giriş belgesi almak için çıktı alabileceği yerelere akın ediyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan üniversite sınavı öncesi YDT sınav giriş belgesi alacak olan adaylar YDT giriş belgesi siyah beyaz olmasının bir sorun teşkil edip etmeyeceğini merak ediyor.

    YDT'ye girecek öğrenciler, ais.osym.gov.tr üzerinden alacakları YDT giriş belgesi ile sınava katılım sağlayabilecek.

    YDT giriş belgesinin siyah beyaz olması veya renli olması sınava katılım konusunda bir sorun teşkil etmemektedir.

  • YDT SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

    ÖSYM'nin yayınladığı YKS kılavuzunda konuyla ilgili şu bilgiler yer alıyor;

    Adaylar, sınavın üçüncü ve son oturumu YDT'ye ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

  • YDT SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

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