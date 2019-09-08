08 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) 8 Eylül 2019 bugün saat 10.15'te uygulandı. YDS sınavının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki YDS/2 cevap anahtarı açıklandı mı? İşte 2019 YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları, ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 1 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.
YDS CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) cevap anahtarı henüz açıklanmadı. YDS soru ve cevapları açıklandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.
YDS SINAV TAKVİMİ
YDS/2: Başvuru tarihi 16 Temmuz 2019 tarihinde başlıyor, 24 Temmuz 2019 tarihinde sona eriyor. Geç başvuru günü 2 Ağustos 2019 olarak açıklandı. Sınav, 8 Eylül 2019’da yapılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 1 Ekim 2019.
YDS/3: Başvuru tarihi 9 Ekim 2019 tarihinde başlıyor, 16 Ekim 2019 tarihinde sona eriyor. Geç başvuru günü 31 Ekim 2019 olarak açıklandı. Sınav, 1 Aralık 2019’da yapılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 24 Aralık 2019.
YDS SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.
Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.
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