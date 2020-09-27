YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu bugün gerçekleşen Yabancı dil alanındaki yeterlilik sınavına gören öğrenciler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM 2020 akademik takviminde YDS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi belirledi. İşte, YDS sınav sonuçları

YDS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir açıklama yapıldı. 01 Aralık 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u Aralık’ta erişime açılmıştı.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları 2020 yılında 23.10.2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.