YDS sınavı ne zaman? YDS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası
ÖSYM tarafından YDS sınav tarihi duyuruldu. Yabancı dil sınavına girecek olan adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden YDS giriş belgesini alabilecek. Peki YDS sınavı ne zaman, hangi gün?
- 1
YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek. Peki, YDS/2 sınavı ne zaman?
- 2
2024 YDS-2 NE ZAMAN?
2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2), 3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.
- 3
YDS SINAVI HAKKINDA BİLGİ
YDS veya uzunca Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı, 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan yönetmelikle eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır.
İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine ek olarak başka dillerde de yapılan sınav 150 dakika sürer.
Gramer, Cümle Tamamlama, Çeviri, Diyalog ve Paragraf Tamamlama ve Okuma Parçaları sorularından oluşan 80 soruluk bir sınavdır.
-