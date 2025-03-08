YDS/1 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

YDS/1 180 dakika sürecek. Sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2025-YDS/1 sınavına 120 bin 261 adayın başvurduğunu açıkladı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınavla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "20 farklı yabancı dilde uygulanacak sınava 120 bin 261 aday başvurdu. Adaylara 5 dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça) çoktan seçmeli soru sorulurken, diğer 15 dilde 8 açık uçlu çeviri sorusu sorulacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 1026 aday bu haktan yararlandı. Sınava 322 engelli aday katılacak. Engelli adayların uygun bir ortamda sınava katılabilmeleri için uygun sınav ortamı oluşturuldu. Sınavda emniyet personeli dahil 17 bin 478 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim" dedi.