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        Haberler Bilgi Yaşam YDS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YDS sınavı kaç soru, kaç dakika? 2025 YDS/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        YDS ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2025 YDS/1 sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Söz konusu sınava katılım sağlayacak olan adaylar "YDS ne zaman, saat kaçta başlıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda 2025 yılının ilk yabancı dil sınavı ile ilgili ayrıntılara yer verilmişti. YDS/1 sınav giriş belgeleri de erişime açılmıştı. Peki, YDS sınavı kaç soru, kaç dakika sürecek? İşte, 2025 YDS/1 sınav giriş belgesi alma ekranı, süresi ve soru sayısı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 15:37 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:37
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        • 1

          Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) 9 Mart’ta yapılacak. 120 bin 261 aday başvurduğu sınav, 81 il, 87 sınav merkezinde 363 bina ve 4 bin 929 salonda düzenlenecek. ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy’un açıklamasına göre sınav, 20 farklı yabancı dilde uygulanacak. Adaylara 5 dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça) çoktan seçmeli soru sorulurken, diğer 15 dilde 8 açık uçlu çeviri sorusu sorulacak. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, 2025 YDS/1 sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati ile sınav giriş belgesi alma ekranı.

        • 2

          YDS NE ZAMAN 2025, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

          ÖSYM sınav takvimi ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) tarihi belli oldu.

          Takvime göre 2025 YDS/1, 9 Mart Pazar günü yapılacak. Sınav, 81 il, 87 sınav merkezinde 363 bina ve 4 bin 929 salonda düzenlenecek.

          Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

          Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

        • 3

          2025 YDS/1 SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.

          YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          YDS/1 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

          YDS/1 180 dakika sürecek. Sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2025-YDS/1 sınavına 120 bin 261 adayın başvurduğunu açıkladı.

          ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınavla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "20 farklı yabancı dilde uygulanacak sınava 120 bin 261 aday başvurdu. Adaylara 5 dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça) çoktan seçmeli soru sorulurken, diğer 15 dilde 8 açık uçlu çeviri sorusu sorulacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 1026 aday bu haktan yararlandı. Sınava 322 engelli aday katılacak. Engelli adayların uygun bir ortamda sınava katılabilmeleri için uygun sınav ortamı oluşturuldu. Sınavda emniyet personeli dahil 17 bin 478 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim" dedi.

        • 5

          YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM takvimine göre YDS sonuçları, 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

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