Yaz geldi, ünlü isimler sokaklara döküldü

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyadaki milyonlarca insanlar gibi ünlü isimler de bu süreçte kendilerini evlerine kapattı. Onları evcil hayvanlarını gezdirirken veya marketlerde alışveriş yaparken gördük. Ancak bu sene durum değişti. Yaz mevsiminin gelmesiyle sıcaktan bunalan ünlü isimler, eskiden olduğu gibi kendi tarzlarında sokaklarda boy göstermeye başladı. İşte o isimlerin sokak stilleri...