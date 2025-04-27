Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor deplasmanında kritik bir sınav verecek. Sezon boyunca etkileyici bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, kalan haftalarda hata yapmadan mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen Eyüpspor ise güçlü rakibi karşısında kazanarak dördüncü sırayı yeniden elde etmeyi amaçlıyor. İşte Eyüpspor - Galatasaray maçının saati ve yayın bilgileri...