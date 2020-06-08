Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Haziran Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi'

22.30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi'

00.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

03.15 İçerde 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.30 Yaparsın Aşkım

00.45 İlk Buluşma

02.00 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

04.15 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Sefirin Kızı 'Dizi' (Özel Bölüm)

23.15 Çember: Acı İntikam 'Tv Sineması'

01.30 Abluka 'Türk Filmi'

03.30 Çilek Kokusu 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Güzel Köylü 'Dizi'

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Zalim İstanbul 'Dizi'

00.15 Mars'ta Kıyamet 'Yabancı Film'

01.45 Mars'ta Kıyamet 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.00 Poyraz Karayel 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Son Durak

01.20 Esra Erol'da (Tekrar)

04.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Yedi Numara 'Dizi' (Tekrar)

21.55 Yeşil Deniz 'Dizi' (Tekrar)

00.00 Leyla İle Mecnun 'Dizi' (Tekrar)

03.05 52 Hafta (Belgesel)

03.30 Ege'nin Hamsisi 'Dizi' (Tekrar)