23 ŞUBAT 2020
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Yayın akışı 23 Şubat Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında ne var?

TV yayın akışı 23 Şubat Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Güvercin, Savaşçı ve Tozkoparan dizileri yer alacak. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX 23 Şubat Pazar yayın akışı...

23.02.2020 - 12:43 | Güncelleme:
Yayın akışı 23 Şubat Pazar

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları Güvercin, Savaşçı ve Tozkoparan yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 23 Şubat 2020 Pazar yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Çöpçüler Kralı 'Yerli sinema'
21.45 Yok Artık 2 'Yerli sinema'
23.30 Ramo Tekrar

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Güvercin 'Dizi' (Yeni bölüm)
00.15 Çember: Hayalet Gemi
02.30 Deccal 2

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Tekrar)
23.15 Taksi 5
01.15 Kuzey Güney

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Nadide Hayat 'Yerli Sinema'
22.20 Buzkıran | Yabancı Sinema
00.45 Nadide Hayat 'Yerli Sinema'

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber
20.00 Şampiyon
23.50 Tutunamayanlar

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