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        Haberler Gündem Trafik İstanbul'da yayanın ölümünde sürücüye 2.5 yıl ceza verildi, ailesi protesto etti

        İstanbul'da yayanın ölümünde sürücüye 2.5 yıl ceza

        İstanbul Yenibosna'da, aracıyla seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sonrasında maktul Erdoğdu'nun ailesi ve yakınları Bakırköy Adliyesinin önünde toplanarak, karara tepki gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:30 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:34
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        Yayanın ölümünde sürücüye 2.5 yıl ceza
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        İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Yenibosna Mahallesi'nde, aracıyla seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığın cezası belli oldu.

        Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa Ayrıkçil, Kayseri'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Maktul Mustafa Erdoğdu'nun ailesi ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Maktulün ailesi, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

        SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Mustafa Ayrıkçil'in, 29 Mayıs 2022'de Yenibosna'dan Sefaköy istikametine doğru seyir halinde bulunduğu sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan maktul Mustafa Erdoğdu'ya çarparak ölümüne neden olduğunu belirtti.

        ASLİ KUSURLU OLDUĞU KAYDEDİLDİ

        Mütalaada, Erdoğdu'nun kazanın meydana geldiğini noktadan yaklaşık 100 metre gerideki üst geçidi kullanmayarak bölünmüş yoldan karşıya geçmek istediği ve asli kusurlu olduğu kaydedildi. Sanığın ise kazada tali kusurlu olduğu anlatılan mütalaada, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        "MAKAS ATTIĞIM İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

        Savunması için söz verilen sanık Ayrıkçil, "Olay günü aşırı hızlı değildim. Makas attığım iddiaları vardır, onlar da doğru değildi. Kaza sağ şeride geçerken meydana gelmiştir. Tali kusurlu olduğumun kabulüyle hüküm kurulmasını talep ederim" dedi.

        MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

        Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mustafa Ayrıkçil'i "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, sürücü belgesinin 6 ay geri alınmasına hükmetti.

        MAKTULÜN AİLESİ VE YAKINLARINDAN TEPKİ

        Duruşma sonrasında maktul Erdoğdu'nun ailesi ve yakınları Bakırköy Adliyesinin önünde toplandı. Maktulün yakınları mahkemenin karını eleştirerek, "Kardeşim gençti. Gençliği ne olacak? 587 gün oldu onu görmeyeli. Adalet yok." diyerek ağladı.

        İDDİANAMEDEN

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Mayıs 2022'de alkollü olmadığı tespit edilen sanık Mustafa Ayrıkçil'in Yenibosna'dan Sefaköy'e seyir halindeyken, yoldan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Erdoğdu'ya çarptığı anlatılıyor.

        Erdoğdu'nun hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, bilirkişi raporuna göre, maktulün kazanın meydana geldiği noktadan yaklaşık 100 metre gerideki üst geçidi kullanmayarak, bölünmüş yolun refüj kısmından karşıya geçmek istediği, bu şekilde Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlal ederek kazada asli kusurlu olduğu, sanıkta ise tali kusur bulunduğu kaydediliyor.

        İddianamede, sanık Mustafa Ayrıkçil'in "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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        #son dakika haberleri istanbul
        #Yenibosna
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