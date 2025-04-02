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        Haberler Gündem Trafik Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde TIR yangını: O anlar kamerada

        Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde TIR yangını: O anlar kamerada

        Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde, bir TIR' alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu TIR'daki yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi. O anlar kamerayla görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 09:33 Güncelleme: 02.04.2025 - 09:33
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        Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde seyir halinde olan TIR'ın dorse kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Alevlerin yükseldiği o anlar kameraya yansırken, TIR yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

        Yangın, dün gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen TIR'dan seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. TIR'ın dorse kısmından dumanların yükseldiği fark eden sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde yol kenarına park ederek aşağıya indi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm dorse kısmını kapladı. Alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülerek bir süre soğutma çalışması yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası TIR'ın dorse kısmında maddi hasar meydana geldi.

        Öte yandan, TIR'dan yükselen alevler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde alevlerin yükseldiği TIR'ın dorse kısmına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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