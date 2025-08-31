Yavru Vatan'da kutladılar

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda birçok şarkıcı Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Gülşen, Zafer Bayramı coşkusunu Kıbrıs’ta hayranlarıyla birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

REKLAM advertisement1

Serkan Kaya, konserde sözlerine şu ifadelerle başladı: Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tüm içten dileklerimle kutluyorum. Zafer her zaman Türkiye’nin olsun. Kıbrıs’ın yeri benim için çok ayrı. Bu topraklar için çok kan döküldü. O yüzden böyle günlerin manevi değeri daha yüksek oluyor.