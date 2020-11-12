Yavru köpekler böyle kurtarıldı

Malatya’da da bir kuyuya düşen 2 yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Battalgazi ilçesi Yenice Mahallesi'nde bulunan bir bahçedeki kuyudan havlama seslerinin geldiğini duyan vatandaşlar durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, 3 metre derinliğindeki dar bir kuyuda 2 yavru köpeğin olduğunu belirledi. İtfaiye ekipleri, yavru köpekleri özel bir aparatla bulundukları yerden çıkarttı.