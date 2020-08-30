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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobil evin yatak odasına girdi, 2 kişi yaralandı.

Erbaa ilçe merkezi Erek Mahallesi Karayaka bulvarında ilerleyen Üzeyir T. (23) otomobilin kontrolünü kaybetti. Yol kenarındaki bir evin duvarına hızla çarpan otomobil, yatak odasına girdi. Beton duvarı kırarak evin içine giren otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

Yoldan geçen vatandaşların yardımı ile yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarılırken, kaza anında yatak odasında bulunan ACan Çelik (19) de hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Savaş alanına dönenen yatak odasındaki manzara ise kazanın dehşetini gözler önüne serdi. Kaza sonrasında polis ekipleri inceleme başlattı.

'BEN KAZA SIRASINDA UYUYORDUM'

DHA'nın haberine göre, kazada otomobilin girdiği odada uyuyan ve hastanedeki tedavisinin ardından eve dönen Ahmet Can Çelik, "Sesi duyunca uyandım, her taraf toz topraktı. Evdekilerin yanına gittim, sonra ambulans geldi. Hastaneye gittik. Şükür bir şeyimiz yok" dedi.

Evin yanından geçen yolda benzer kazaların olmaması için bir engel konulmasını istediklerini söyleyen ev sahibinin oğlu Mehmet Akbulut ise, "Yıkılan duvar yeğenim Ahmet Can'ın üzerine yıkılıyor. Allah'tan bir şey olmuyor. Burada yol hemen evin kenarında. Önceki dönem kamulaştırmada bizim tarla yola gitti. Maalesef buraya herhangi bir önlem alınmadı" diye konuştu.