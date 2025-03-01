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        Haberler Gündem Çevre Yat limanına giren caretta caretta kurtarıldı | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de yat limanına giren 150 kilogramlık caretta caretta kurtarıldı

        Çanakkale'de yat limanına giren 150 kilogramlık caretta caretta belediye ekiplerince kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 14:25 Güncelleme: 01.03.2025 - 14:25
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        Yat limanına giren caretta caretta kurtarıldı
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        Çanakkale'de yat limanında kurtarılan caretta caretta kontrolün ardından denize salındı.

        Kordon Boyu'nda bulunan yat limanında önceki gün vatandaşların teknelerin arasında hareket halinde gördükleri caretta caretta limanda görevli belediye ekiplerince kurtarıldıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Yaklaşık 150 kilogram olan caretta caretta gerekli kontrol ve muayenelerinin tamamlanmasının ardından yeniden denize bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çanakkale'de yat limanında duyarlı balıkçılar tarafından fark edilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine bildirilen caretta carettanın, hızla veteriner hekimlerimizin gözetimine alındığını anımsattı.

        Caretta carettanın yapılan muayenesinde, genel sağlık durumunun iyi olduğu, yalnızca kabuğunda yüzeysel sıyrıklar bulunduğunun tespit edildiğini belirten Çokçetin, "Tedavi edilerek bir süre gözlem altında tutulan deniz kaplumbağası, güvenli bir şekilde ait olduğu mavi sulara geri bırakıldı. Denizlerimizin kadim sakinlerine hep birlikte sahip çıkıyor, korumaya devam ediyoruz" dedi.

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        #Çanakkale Haberleri
        #caretta caretta
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