Yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı, ne zaman yatacak? Ekim ayı yaşlı ve engelli maaşı sorgulama

        Ekim ayına girilmesiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen yaşlı ve engelli aylıklarının ne zaman ödeneceği araştırma konusu olmuştu. Hak sahiplerinin merakla beklediği açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Peki, 2025 Ekim ayı yaşlı ve engelli aylığı sorgulama nasıl yapılır? İşte, e-Devlet yaşlı ve engelli maaşı sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 11:10 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:11
          Ekim ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına yönelik yaklaşık 7,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. İşte, e-Devlet yaşlı ve engelli maaşı sorgulama ekranı…

          EKİM AYI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI HESAPLARA YATIRILMAYA BAŞLANDI

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına yönelik yaklaşık 7,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

          Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam ve etkin katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak hedefiyle çalıştıklarını belirterek, "Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

          Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

          "Bu doğrultuda ekim ayı için yaklaşık 4 milyar lira yaşlı aylığı, yaklaşık 3,2 milyar lira engelli aylığı olmak üzere 7,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

          YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI SORGULAMA EKRANI

          Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığıne-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

          YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

