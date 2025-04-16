Yaşlı kadına sahipsiz köpekler saldırdı

Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı
Burdur'un Yeşilova ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı
Burdur'un Yeşilova ilçesi Salda köyünde komşusuna gitmek için evden çıkan Nurel Altıntaş'a (72) sahipsiz köpekler saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadını, çevredekiler kurtardı.
Sağlık ekibince Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Salda Köyü Muhtarı Osman İlhan, Altıntaş'ı evinde ziyaret ederek "geçmiş olsun" temennisinde bulunduğunu söyledi.
Çocukların sokakta rahat oyun oynayamadığını belirten İlhan, sahipsiz köpekler sorununa bir an önce çare bulunmasını istediklerini dile getirdi.
İlhan, yaşanan üzücü olayı ilgililere ilettiğini ifade etti.