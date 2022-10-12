Yaşlı amcaların kavgasında duruşma huzurevinde yapıldı

DHA'nın haberine göre, Adalet Bakanlığı´nca adalete erişimin güçlendirilmesi ve eşit sağlanması amacıyla engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı hastalara ilişkin yürütülen `Evde Adalet Hizmeti´, Bursa İnegöl'de de uygulandı.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde, taraf oldukları duruşmaya yaşları nedeniyle gidemeyen A.A. (89) ile N.Y.'nin (94) ifadeleri, mahkeme heyeti tarafından kaldıkları huzurevinde alındı.

İnegöl 2´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın 29 Eylül'deki duruşmasına, tarafların yaşları nedeniyle katılmaları mümkün olmadığından adli sürece dahil olabilmeleri amacıyla mahkeme heyeti, hazırlıklarını yaparak huzurevine gitti. A.A. ile N.Y.´nin ifadeleri, mahkeme salonu yerine ikametleri olan huzurevinde alındı. Duruşma, 25 Ekim'e ertelendi.

Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Fatma Göztepe Huzurevi'nde kalan A.A. ile N.Y., 25 Nisan´da tartıştı. Olayın ardından taraflar, yargıya müracaat etti.