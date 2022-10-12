Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Bursa'da ilginç duruşma: Yaşlı amcaların kavgasında duruşma huzurevinde yapıldı - Öne çıkan haberler

90'lık dedeler huzurevinde tartıştı, hakimler duruşma için ayağına gitti

Bursa ilginç bir duruşmaya sahne oldu. İnegöl ilçesinde yaşanan olayda biri 89 biri de 94 yaşında olan iki yaşlı adam huzurevinde tartışınca mahkemelik oldu. Mahkeme heyeti de duruşmaya katılamayan tarafların ifadesini kaldıkları huzurevine giderek aldı

12.10.2022 - 10:44 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da ilginç duruşma: Yaşlı amcaların kavgasında duruşma huzurevinde yapıldı - Öne çıkan haberler
Yaşlı amcaların kavgasında duruşma huzurevinde yapıldı
0:00 / 0:00
DHA

Bursa'nın İnegöl İlçesinde, taraf oldukları duruşmaya yaşları nedeniyle gidemeyen A.A. (89) ile N.Y.'nin (94) ifadeleri, mahkeme heyeti tarafından kaldıkları huzurevinde alındı.

DHA'nın haberine göre, Adalet Bakanlığı´nca adalete erişimin güçlendirilmesi ve eşit sağlanması amacıyla engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı hastalara ilişkin yürütülen `Evde Adalet Hizmeti´, Bursa İnegöl'de de uygulandı.

Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Fatma Göztepe Huzurevi'nde kalan A.A. ile N.Y., 25 Nisan´da tartıştı. Olayın ardından taraflar, yargıya müracaat etti.

İnegöl 2´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın 29 Eylül'deki duruşmasına, tarafların yaşları nedeniyle katılmaları mümkün olmadığından adli sürece dahil olabilmeleri amacıyla mahkeme heyeti, hazırlıklarını yaparak huzurevine gitti. A.A. ile N.Y.´nin ifadeleri, mahkeme salonu yerine ikametleri olan huzurevinde alındı. Duruşma, 25 Ekim'e ertelendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Fatih'teki trafik kazasında 3 hakem yaralandı
Fatih'teki trafik kazasında 3 hakem yaralandı
Balıkçı teknesinin ağlarına uçak parçaları takıldı
Balıkçı teknesinin ağlarına uçak parçaları takıldı
Konya'daki kazada ağır yaralanan kadından acı haber
Konya'daki kazada ağır yaralanan kadından acı haber
Karabük'te doğalgaz patlaması: 1'i çocuk 4 yaralı
Karabük'te doğalgaz patlaması: 1'i çocuk 4 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.