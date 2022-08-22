"BİZ ARTIK BİRLEŞMEYİZ!"

İzel-Çelik-Ercan grubunun yeniden bir araya geldiğini gazetecilerden öğrenen Yasemin Yürük, "Hepsi' grubu olarak sizden böyle bir hareket gelir mi?" sorusuna, "Biz birleşmeyiz artık. İmkansız gibi bir şey. Herkesin hayat akışı başka bir noktada. Kızların çocukları var. Gülçin, devam ediyor ama bir araya gelmem mümkün değil." yanıtını vermişti.