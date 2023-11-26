Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yasemin Şefkatli'den hamilelik pozları - Magazin haberleri

        Yasemin Şefkatli'den hamilelik pozları

        İkiz bebek bekleyen İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, karnı burnunda pozlarını paylaştı. Çiftin ikiz çocuklarına babalarının isimlerini vereceği öğrenilmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 15:12 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğulları İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021'de evlenmişti.

        • 2

          Çiftin, geçen aylarda ikiz erkek bebek beklediği öğrenilmişti.

          İkili, bebeklerinin olacağını "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman! Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" notuyla duyurmuştu.

        • 3

          6,5 aylık hamile olan Şefkatli, karnı burnunda pozlarını Instagram hesabından "İyi pazarlar bizden" notuyla paylaştı.

        • 4

          Erkek ikiz çocuk bekleyen çift, 3 ay sonra dünyaya gelecek çocuklarına verecekleri isimler belli olmuştu.

        • 5

          İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını taşıyacak.

        • 6

          "ÜÇ AY SERUMLARLA BESLENDİM"

          Yasemin Şefkatli daha önce yaptığı açıklamada "Serumlarla beslendiğim, yerlerde süründüğüm bir üç ay geçti. Her şeye bin şükür. Bir de yanlış bilinen ve çok mesaj aldığım bir konuya da cevap vermiş olayım. Tüp bebek tedavisi görmedim. Bize de sürpriz oldu. Bu tedaviyi olsaydım sizinle sürecimi paylaşırdım, merak etmeyin. Hepinizi çok öpüyorum" demişti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        İsmail Kartal kararını verdi!
        İsmail Kartal kararını verdi!
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa