"ESKİ BİR OLAYDI"

Özilhan, çocuğunun dadısının hırsız çıkmasıyla ilgili olarak, "Arkadaşlar dadı olayı ilgili soruları vallahi cevaplamam, eski bir olaydı. Çocuklarla ilgili bir kaçırma olayı olmuş, onu sordukları zaman 'Nasıl dikkat edilir?' dediklerinde 'Mutlaka GBT yapılması gerekir' dedim ve benim de başımdan geçen eski bir olay vardı onun üzerine bunu anlattım. Yoksa eski bir olay, yeni bir olay değildi. Yeni bir olay gibi anlaşılmış" ifadelerini kullandı.

Özilhan, muhabirlere 'Kolay gelsin' dedikten sonra yoluna devam etti.