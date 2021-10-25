Yasemin'in Bebek turu

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sosyetik güzel Yasemin Özilhan (36), geçtiğimiz gün Bebek'te, otomobilinden inerken objektiflere yansıdı.

Bileklerine kadar uzanan trençkotunu kovboy çizmeleriyle kombinleyen Özilhan, giyim tarzıyla tüm bakışları üzerine topladı.