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Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Yasemin Özilhan, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bir süre mağazaları dolaşarak alışveriş yapan Özilhan, ilerleyen saatlerde yakın bir arkadaşı ile buluştu.

Her zaman olduğu gibi sade şıklığı ile göz dolduran Yasemin Özilhan, yorgunluk kahvesi içtikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.