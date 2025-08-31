Habertürk
        Yasemin Minguzzi, isyan etti

        Yasemin Minguzzi, isyan etti

        Ece Seçkin, Vadi İstanbul Açıkhava'da sahneye çıktı. Son günlerde gündeme gelen taciz haberlerine de değinen Ece Seçkin; "Yakından takip ediyorum. Ben şanslı olanlardanım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 11:01 Güncelleme: 31.08.2025 - 14:04
        Yasemin Minguzzi isyan etti
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ece Seçkin, Vadi İstanbul Açıkhava’da sahneye çıktı. Sahne kıyafeti ve Latin dansıyla çok konuşulan Seçkin, sahne öncesinde de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şarkıcı, hem müziğe dair hem de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzun bir aradan sonra ilk kez açık havada sahneye çıkan Ece Seçkin; “Geçen yıl ülkemiz adına talihsiz bir olay yaşamıştık. Benim konserim de bu nedenle 3 gün öncesinden iptal edilmişti” dedi.

        "BEN ŞANSLIYIM AMA KIZ KARDEŞLERİMİN YANINDAYIM"

        Son günlerde gündeme gelen taciz haberlerine de değinen Ece Seçkin; “Yakından takip ediyorum. Ben şanslı olanlardanım, daha önce böyle bir şey yaşamadım. Fakat benim yaşamamış olmam, bunun kabul edilemez olduğu gerçeğini değiştirmez. Her zaman kız kardeşlerimin yanındayım” ifadelerini kullandı.

        MATTIA AHMET MINGUZZI İÇİN ŞARKI SESLENDİRDİ

        Ece Seçkin, bıçaklı saldırı sonucu şubat ayında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi için de şarkı söyledi. Konserde olan Yasemin Minguzzi de şarkıya eşlik etti. Konsere gittiği için eleştirilen Yasemin Minguzzi isyan etti.

        "CANIM OĞLUMU HİSSETTİM"

        Yasemin Minguzzi, şu açıklamayı yaptı: Benim kaç kere hastaneye, acile kaldırıldığımı bilen yok. Günde kaç saat odaya kapanıp ağladığımı bilen yok. Günlerce evime kapanıp kimseyle görüşmediğimi bilen yok. Canım oğlumun en sevdiği şarkıda duygu taşması yaşadım. Sadece iki dakikalığına canım oğlumu hissettim. Allah, yaşadığım acıyla sizleri sınamasın.

