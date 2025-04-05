Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya barıştı

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, bir dönem sosyal medyada 'Amerikalı Aynasız' lakabıyla tanınan FBI eski ajanı Erdal Kaya ile yaşadığı kısa süreli aşkla gündeme gelmişti. Mart ayında başlayan bu sürpriz yakınlaşma, uzun soluklu olmamış ve ikili sessizce yollarını ayırmıştı.

REKLAM advertisement1 Erdal Kaya'nın sosyal medya hesabından Yasemin Kay Allen'ın California’da çekilmiş bir fotoğrafını, "Biraz kafa dağıtma zamanı" notuyla ve kırmızı kalp ve gül emojilerini de eklemesiyle ilişkilerine yeni bir şans verdikleri gözler önüne serildi. REKLAM