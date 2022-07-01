Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldı 0:00 / 0:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, 25 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 29. İstanbul Caz Festivali, festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştirilen plaket töreninde festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü Hayati Kafe’ye takdim edildi

HABERTURK.COM

İstahbul Caz Festivali'nin plaket ve ödül töreni Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde John McLaughlin ve The 4th Dimension grubunun konseri öncesinde gerçekleştirildi. Melis Danişmend’in sunuculuğunu üstlendiği gecede festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri verildi.

Törende İstanbul Caz Festivali’ne desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent’e teşekkür plaketi takdim edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına teşekkür plaketi ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sunuldu. Beşiktaş Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi, Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür A.Ş temsilcilerine de teşekkür plaketleri takdim edildi.

Görgün Taner - Ekrem İmamoğlu

Plaket töreninin ardından Türkiye caz sahnesini uzun yıllar Avrupa’da başarıyla temsil etmiş Hayati Kafe’ye de festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edildi. Kafe’ye ödülünü İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer sundu.

Hayati Kafe - Harun İzer