MURAT AYGEN - DOĞAN
Murat Aygen 29 Ekim 1971 tarihinde Diyarbakır’da doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji, 1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Tiyatro Oyunculuğu, 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Yüksek Lisans bölümlerinde eğitim aldı.
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1991 - 1995 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında; Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, İnsan Bahçesi, Barışa Şans Verin, Kadınlar da Savaşı Yitirdi, Evita, Dans Birimi, Bedia Muvahhit, Moliere ya da Kara Komplo, Tartuffe, Mösyö Butterfly, Atatürk ve Sanat isimli oyunlarda oyuncu, koreograf, dansçı ve asistan olarak çalıştı.
1995 - 2000 yılları arasında İstanbul Devlet Opera ve Balesinde Müzikallerden Seçmeler, Beni Seviyor isimli projelerde solist şarkıcı, 1999 - 2001 yılları arasında Tiyatro İstanbul’da Altın Göl isimli oyunda oyuncu, müzik ve efekt tasarımcısı. 1994 - 1998 yılları arasında Çapa Tıp Fakültesinde ses ve konuşma terapisti olarak çalıştı.
2000 - 2001 yıllarında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında Opera ve Müzikal Bölümünde Şan öğretim üyesi, 2000 - 2004 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesinde Tiyatro Tekniği öğretim elemanı olarak görev yaptı.
1985 yılından beri reklam sektöründe oyuncu, metin yazarı, sanat yönetmeni, süpervizör, yardımcı yönetmen, dublaj sanatçısı, 1998 yılından beri sinema ve televizyon sektöründe oyuncu olarak çalışmaktadır.
2001 yılında A Prodüksiyon isimli firmayı kurarak halen yapımcı ve danışman olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
2007 yılında İzmit Halk Eğitimde Ford Otosan Tiyatro Kulübü oyuncuları tarafından sergilenen Moliere’in Cimri adlı oyunun rejisörlüğünü üstlendi. 2007-2009 sezonunda Fikriye ve Latife Mustafa Kemal’i Sevdim oyunun yapımcılığı ve süpervizörlüğünü üstlenerek yeniden seyirci ile buluşturdu. Oyun VIII. Lions Tiyatro Ödüllerinde Tek Kişilik Prodüksiyon Ödülüne layık görüldü.
Aynı yıl 14 Şubat Dünya Öykü Günü, Türkiye PEN Yazarlar Derneği için, “Başkaları” adlı kısa tiyatro oyunun süpervizörlüğünü üstlendi.
2007’de arkadaşlarıyla kurduğu “Tiyatro Maan”, 2008 de Süzer Plaza da Maan Performans Sahnesiyle kendi yerini buldu.
2008 yılında “Çizgi” isimli tiyatro projesinin yapımcılığı ve yönetmenliğini, 2009 yılında “Üç Kuruşluk Mahalle Dersleri” isimli müzikal projesinin yapımcılığı, süpervizörlüğünü ve besteciliğini yaptı. Bu çalışmanın yankısıyla, Fransız Alman ortak kanalı Arte'de "Murat Aygen" belgeselini yaptı.
Uzun bir süredir yapmayı planladığı ve kendi kurmuş olduğu, 20 kişiden oluşan “Kramp” ekibinin “Ritüel” isimli ritm, dans, müzik ve tiyatro projesinin yapımcılığını, kurgu ve yönetmenliğini yaparak çalışmalarımı sürdürmektedir.
2010’da A Prodüksiyon, Amerikalı bir firma olan Sosyal Medya İletişimi yapan Promin ile ortaklık yaptı.
2010 yılında Nihan Aslı Elmas ile evlenmiştir.
Murat Aygen, şimdiye dek birçok film ve dizide rol aldı. 2018’de ATV ekranlarına gelen Şahin Tepesi dizisinde Demir karakterini, 2019’da Mucize Doktor’da Tanju, 2021’de rol aldığı Öğrenci Evi’nde Vedat karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
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