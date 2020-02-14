Fox TV'de entrikalarıyla bilinen popüler dizi Yasak Elma'da yer alan ünlü oyuncu sürpriz bir ayrılık daha gerçekleştirecek. Başarılı oyuncu Hakan Karahan Yasak Elma dizisinde Nadir Kılıç karakterine hayat veriyordu. Peki diziden neden ayrıldı? Hakan Karahan kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Hakan Karahan'ın hayatı...

Hakan Karahan kimdir?

1960'da dünyaya geldi. İstanbul'da doğan Hakan Karahan, Robert Kolej'i bitirdi ve lisans eğitimi almak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Lisans eğitimini Miami Üniversitesi'nde işletme üzerine yapan Karahan, buradan 1983 yılında mezun oldu. 1984 yılında Cenevre'de Du Pont de Nemours'da işe başlayan Karahan için bu ilk iş deneyimi oldu. Ardından Türkiye'ye döndü ve Sabancı Holding'in bünyesindeki çeşitli kuruluşlarda çalıştı. 2003'e dek aktif olarak sürdürdüğü iş yaşamında murahhas aza olarak görev yapan Karahan, 1990 ila 2003 yılları arasında çeşitli yayın organlarında 70'e yakın makale ve yazı yazdı. Yeni Başlayanlar İçin Aikido adlı bir kitap yazan Hakan Karahan'ın, daha sonra Kafamdaki Ses ve İntizar adlı şiir kitapları çıktı. Yayımlanan ilk romanı, 2001 yılında piyasaya çıkan Sürüden Ayrı kitabı oldu. Ardından, Feramuz Güvenlik dizisinin ilk iki kitabı olan 19 ve Azrail' kitapları yayımlandı. Hakan Karahan, 2006 senesinde Kanal D televizyonunda yayınlanan Sağır Oda adlı dizi de senaryo yazarlığı ve 34 bölüm boyunca var olan "Oğuz Bey" karakterini canlandırarak oyunculuk deneyimlerinde bulundu. Daha önceden de sinema sektörüne atılıp film yapımcılığı ve Türk yazarlarının eserlerini sinemaya aktarmak gibi niyeti olan Hakan Karahan, 2007 yılında edebiyat eserlerinin sinema uyarlamalarını gerçekleştirmek için "Narsist Film" adındaki film yapım şirketini kurdu. İlk iş olarak Hasan Ali Toptaş'ın yazmış olduğu Gölgesizler, Kayıp Hayaller Kitabı adlı eserlerinde dahil olduğu beş edebiyat eserinin film haklarını satın aldı.Uzun zaman profesyonel olarak voleybol oynamış olan Hakan Karahan, 1990 yılından bu yana siyah kuşak 3. Dan Aikidocu'dur. Hakan Karahan, uzun yıllardır şarkıcı Candan Erçetin'le beraberdir.

Hakan Karahan Yasak Elma dizisinden neden ayrılıyor?

3. sezondur devam eden Yasak Elma dizisinde artık senaryo var olan karakterler ile ne yazık ki durma noktasına geldi. Yasak Elma senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Soyata ise Yasak Elma dizisinin etkileyici entrikalı senaryosunda kaliteyi düşürmeden diziye devam etmenin yolunu ise diziye yeni karakterler dahil etmekten geçtiğini düşünüyor. İşte tam da bu nedenle de daha önce diziye senaryo çeşitliliği için dahil edilen yardımcı başrol oyuncuları Hakan Karahan ve Tuvana Türkay ile yollar ayrılıyor. Hatırlanacağı üzere Yasak Elma dizisinde bir anda kocasından kaçan bir kadın olan Leyla karakteri ile Tuvana Türkay ve Halit’in düşmanı Nadir karakteri ile Hakan Karahan diziye dahil olmuştu.

Hakan Karahan ve Tuvana Türkay yani Leyla ile Nadir Yasak Elma dizisi senaryosuna yaptıkları katkıdan sonra şimdi de diziden ayrılarak Yasak Elma dizisine katkı sağlayacaklar. Hatırlanacağı üzere Leyla ile Nadir geldiğinde nasıl bir anda konu değişmiş Yasak Elma da başka entrikalar dönmeye başlamıştı; işte Yasak Elma dizisi yapımcısı Med Yapım Hakan Karahan ve Tuvana Türkay’ın yerine yeni bir karakter dahil ederek diziye yeni bir hava katacak. Bu yeni karakterlerin gelmesi Yasak Elma izleyicisi içinde iyi olacak en azından daha fazla Yıldız ile Leyla tartışması izlemek zorunda kalmayacaklar.

Hakan Karahan oynadığı diziler ve filmler

2018 - Yasak Elma (Nadir Kılıç)

2017- Kadın (Nezir)

2014 - Zeytin Tepesi (Ragıp Tolunay)

2006 - Sağır Oda

Senaryosunu yazdığı ve kendisininde oynadığı Sağır Oda dizisidir.