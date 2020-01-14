Yasak Elma 65. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Heyecanın arttığı Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanında Ender, Kaya ile yakınlaşmak için harekete geçiyor. Ancak bunu önce Yıldız sonra da Şahika anlıyor. Yıldız'ın ise Halit ile karşı karşıya gelecek yeni bir canlı yayın faciası yaşayacağı görülüyor. İşte Yasak Elma 64. son bölüm özeti ve 65. yeni bölüm fragmanı.

YASAK ELMA 65. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 64. SON BÖLÜM ÖZETİ

Zerrin’in gelmesi Yiğit ve Lila aşkını başka bir yöne taşıyacaktır. Yıldız ve Ender Leyla’nın yapacaklarından korkup önlem almaya çalışsalar da; Leyla, arkasında Şahika’nın gücüyle hareket ederek onları ummadıkları yerden vurmaya çalışacaktır.