Yasak Elma'da heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Şahika, Ender'i Yiğit ile tehdit ederek tarafına çekti. Ender, Şahika'nın dediklerini yani Nadir'in Yıldız'a olan ilgilisini kullanarak Halit'le ayırıp Halit'inde Leyla ile arasını yapmaya çalıştı. Ancak bölümün sonunda anlaşıldı ki asıl planı Yıldız ile Ender, Şahika'ya kurmuş. Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanında ise Ender ile Yıldız'ın planlarına hız verirken Nadir ile Halit'in arasındaki yüksek tansiyon yansıyor. Nadir'in Halit'i ölümle tehdit etmesi ise fragmana damgasını vuruyor. Yasak Elma 61. yeni bölüm fragmanı ve 62. son bölüm özeti haberimizde.

YASAK ELMA 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 60. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika’nın iş birliği teklifini mecburen kabul etmek zorunda kalan Ender, bir taraftan Şahika’nın verdiği görevleri yaparken bir taraftan da ondan kurtulmanın yollarını arar.

Şahika’nın ilk planı Halit ve Yıldız’ı ayırmaktır ve bunun için Ender’in yardımına ihtiyacı vardır. Ender ise başka bir oyunla bir taşla iki kuş vurma peşindedir.