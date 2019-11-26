Yasak Elma 58. son bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Yasak Elma'da Nadir ile Ender'in işbirliğini öğrenen Halit, Şahika'yı yeniden çağırdı. Dengelerin yeniden kurulacağı Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanında da Şahika'nın Ender'e yaptığı teklif ve ardından Yiğit'in görüntülerini sakladığını söyleyerek ettiği tehdit büyük ses getiriyor. Yasak Elma 59. yeni bölüm fragmanı ve 58. son bölüm özeti haberimizde.

YASAK ELMA 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 58. SON BÖLÜM ÖZETİ

Halit, Nadir’le Ender’in işbirliğini öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken, karşı hamle yapmak için harekete geçer.

Nadir ise Halit’i alt etmek için başka bir yol daha bulur ve bu yol Yıldız’dan geçmektedir. Halit’in düşmanları alt etmek için bulduğu çözüm, tüm düzeni değiştirecektir.

YASAK ELMA'NIN OYUNCULARI

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini yaptığı Yasak Elma'nın oyuncu kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç, Nesrin Cavadzade, Tuvana Türkay gibi ünlü isimler yer alıyor.