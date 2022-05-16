YASAK ELMA 142. BÖLÜM ÖZETİ

Kumru ve Ekin’in evlenmesinin etkileri sürerken, Doğan belirli şartlar altında bu evliliği kabul edeceğini söyler. Yıldız, Kumru’dan kurtulacağı için seviniyordur. Ekin ve Çağatay’ın ise Doğan için başka planları vardır.