Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu’nun oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı “Yasak Elma”, her pazartesi FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. İşte Yasak Elma 132. son bölüm tek parça izleme linki...

YASAK ELMA 132. BÖLÜM İZLE!

Yasak Elma 132. bölümü aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

https://www.fox.com.tr/Yasak-Elma/bolum/132

YASAK ELMA 132. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Kumru’yla ne yaşamış olursa olsun, vicdanını dinler ve Kumru’ya gördüklerini kimseye söylememeye söz verir. Yıldız evde Doğan’a olanları belli etmemeye çalışırken Ender, Doğan ve Yıldız’ın arasını bozmak için elinden geleni yapacaktır. Ender’in son hamlesi beklenmedik bir şekilde Kumru’nun hayatının dönüm noktası olacaktır...