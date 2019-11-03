03 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Pendik'te evli bir çocuk sahibi kadın kendi evinde tartıştığı dayısının oğlunu silahla vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı kadın, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.
Olay, saat 08.30 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddialara göre, Cezmi İşlen (33) sabah saatlerinde halasının kızı Şirin K.'nin (49) yalnız olduğu sırada evine geldi. İkili arasında bir süre sonra tartışma yaşandı. Ardından Şirin K,, silahla Cezmi İşlen'e 2 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Cezmi İşlen'in öldüğünü belirledi.
Cinayet zanlısı Şirin K., Pendik Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Her şeyden habersiz evinin bulunduğu sokağa gelen Şirin K.'nin eşi A.K., evinin önünde ambulans ve polis ekiplerini görünce mahalle sakinlerinden bilgi almaya çalıştı. Olay yeri inceleme ekipleri A.K.'den parmak izlerini aldı. A.K. , polislere sabah erken saatlerde kızıyla birlikte akrabalarının yanına gittiklerini belirtti. Polis ekipleri, yaptığı incelemelerde evde bir adet ruhsatsız silah ve 2 adet boş kovan buldu.
Gözaltına alınan Şirin K. polise verdiği ifadede, 2.5 yıldır Cezmi İşlen ile ilişkisi olduğunu, İşlen'in bu sabah eve gelerek kendisinden eşinden ayrılmasını istediğini, ettikleri kavga sonrasında da silahla İşlen'i önce sırtından vurduğunu, yere düşmesi üzerine bir kez daha ateş ederek öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Cezmi İşlen'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaşanan olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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