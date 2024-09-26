Yasak aşk cinayetle bitti!
Olay, Tekirdağ'da meydana geldi. Tekirdağ'da yaşayan kadın kocasını öldürmek için yasak aşkıyla plan yaptı. Eşi uyurken sevgilisini eve aldı. 3 çocuğunun babasını şarj kablosu ile boğarak öldürdü. Kalp krizi süsü vermeye çalıştı ama gerçek kısa sürede ortaya çıktı.
Giriş: 26.09.2024 - 19:18 Güncelleme: 26.09.2024 - 19:18
Olay, Tekirdağ'da meydana geldi.
Tekirdağ'da yaşayan kadın kocasını öldürmek için yasak aşkıyla plan yaptı.
Eşi uyurken sevgilisini eve aldı.
3 çocuğunun babasını şarj kablosu ile boğarak öldürdü.
Kalp krizi süsü vermeye çalıştı ama gerçek kısa sürede ortaya çıktı.
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