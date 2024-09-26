Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yasak aşk cinayetle bitti! - Güncel haberler

        Yasak aşk cinayetle bitti!

        Olay, Tekirdağ'da meydana geldi. Tekirdağ'da yaşayan kadın kocasını öldürmek için yasak aşkıyla plan yaptı. Eşi uyurken sevgilisini eve aldı. 3 çocuğunun babasını şarj kablosu ile boğarak öldürdü. Kalp krizi süsü vermeye çalıştı ama gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 19:18 Güncelleme: 26.09.2024 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yasak aşk cinayetle bitti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, Tekirdağ'da meydana geldi.

        Tekirdağ'da yaşayan kadın kocasını öldürmek için yasak aşkıyla plan yaptı.

        Eşi uyurken sevgilisini eve aldı.

        3 çocuğunun babasını şarj kablosu ile boğarak öldürdü.

        Kalp krizi süsü vermeye çalıştı ama gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Tekirdağ
        #tekirdağ haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        26 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        26 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Yılbaşı gecesi katledilmişti! 17 yaşındaki Melek Nur cinayetinde karar açıklandı
        Yılbaşı gecesi katledilmişti! 17 yaşındaki Melek Nur cinayetinde karar açıklandı
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Babası vefat etti
        Babası vefat etti
        "Canavar gibi..."
        "Canavar gibi..."
        "Türkler benim için özel"
        "Türkler benim için özel"
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Yeni prens Yunus Akgün!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Habertürk Anasayfa