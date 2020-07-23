Bugün YAŞ kararları açıklandı. YAŞ kararları nelerdir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından alınan kararları imzaladı. İşte YAŞ kararları...

YAŞ KARARLARI



İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşüldüğü belirtildi.

Kararların, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: