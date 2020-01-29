Kayseri Kadir Has Ortaokulu rehber öğretmeni Canan Korkmaz da ilk kez Vangölü Ekspresiyle yolculuk yaptığını bildirerek, "Tren çok konforlu. Gayet güzel ve neşeli bir yolculuk oldu. Keyifliyiz. Yarıyıl tatili olması nedeniyle çok güzel bir ortam ve bizim için iyi bir değişiklik oldu" ifadelerini kullandı.