07 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sahur saat kaçta? İftar ne zaman? soruları yarın Mevlid Kandili'ni idrak ederken oruç tutacak vatandaşlar tarafından soruluyor. 8 Kasım imsak ve iftar saati Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Diyarbakır başta olmak üzere 8 Kasım sahur vakti...
SAHUR SAAT KAÇTA? - 8 KASIM İMSAKİYESİ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, bazı illerde 8 Kasım imsak vakti şöyle:
İstanbul 06.09, Ankara 05.52, İzmir 06.14, Adana 05.41, Bursa 06.08, Diyarbakır, 05.22, Hakkari 05.07, Iğdır 05.08, Konya 05.53, Aydın 06.11, Antalya 05.59
İFTAR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, bazı illerde 8 Kasım iftar vakti şöyle:
İstanbul 18.00, Ankara 17.47, İzmir 18.13, Adana 17.43, Bursa 18.02, Diyarbakır, 17.21, Hakkari 17.08, Iğdır 17.02, Konya 17.52, Aydın 18.11, Antalya 18.01
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MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Hazret-i Ebu Bekir de, halifeyken, Eshab-ı kiramı toplar, Resulullah efendimizin doğumundaki olağanüstü hâlleri konuşurlardı. Bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak iyi olur, sevab olur. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir. Hazret-i Mevlana, (Mevlid okunan yerden belalar gider) buyurmuştur. Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Hatta Mevlid gecesi Kadir gecesinden de kıymetlidir diyen âlimler de vardır.
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