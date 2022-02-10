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Yarın okullar tatil mi, kar tatili kararı alındı mı? 11 Şubat okullar tatil olacak mı ve Valilik'lerden son dakika açıklaması geldi mi? - Haberler

Yarın okullar tatil mi? 11 Şubat kar tatili var mı, Valilik'lerden açıklama geldi mi?

Ülke genelinde soğuk hava dalgasıyla beraber bazı illerde yoğun kar yağışı yaşanıyor. Son iki gündür peş peşe kar tatili haberleri geliyor. Öğrenciler ve öğretmenler "Yarın 11 Şubat'ta okullar tatil mi?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte ilkokul, ortokul, liselerde okullarda kar tatili var mı? Sorusunun yanıtı...

10.02.2022 - 12:09 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre kar tatili haberleri peşpeşe geliyor. Dün ve bugün için bazı illerde kar tatili verilmesinin ardından kar yağışı devam eden illerde yaşayan öğrenciler 11 Şubat Cuma yarın kar tatili var mı? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte yarın okulların tatil olup olmadığı hakkında... 

  • 11 ŞUBAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    11 Şubat'ta kar tatili ile ilgili hiçbir ilden henüz açıklama gelmedi. Kar tatili açıklamaları geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

  • 10 ŞUBAT'TA KAR TATİLİ OLAN İLLER

    KARAMAN

    Karaman’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı yerleşim yerlerindeki okullar 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildi.

    Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

     

  • KONYA

    Konya’nın 24 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındı.

    İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle Akşehir, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Ilgın, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği kaydedildi.

    Öte yandan, merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinin ilçe merkezleri dışında kalan kırsal mahallelerinde ve taşımalı eğitim kapsamında öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındığı bildirildi.

  • NİĞDE

    NİĞDE'de yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

    Niğde'de il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için yarın eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Niğde il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında Niğde il merkezi ve merkeze bağlı köy ve kasabalar ile ilçelerimizdeki ilkokullar, ortaokullar ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 10-02-2022 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaklardır." 

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