Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Yarın hava nasıl olacak? 27 Temmuz Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 27 Temmuz Cumartesi hava durumu

        Bir süredir Afrika sıcaklıkları altında kalan Türkiye, kısa bir süreliğine de olsa yağış ve düşen sıcaklıkların tadını çıkaracak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 27 Temmuz Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 15:50 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye yaz ayını geçirirken, yüksek sıcaklıklar ve nem oranı günlük hayatı zorlaştırıyor. Ancak yarın yer yer yağışlı olması tüm vatandaşlara kısa bir nefes aldıracak. İşte, 27 Temmuz Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        • 2

          27 TEMMUZ CUMARTESİ İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          Yarın İzmir sıcak ama rüzgârlı olacak. 25-36 derece arasında değişen sıcaklıkların yanı sıra nem oranı yüzde 35 ile 60 arasında seyredecek.

        • 3

          27 TEMMUZ CUMARTESİ İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

          Yarın da yağışlar devam ediyor. Yağışla beraber sıcaklıklar da düşecek. 22-30 derece arasında değişen sıcaklıklarla beraber, nem oranı yüzde 55-84 arasında seyredecek.

        • 4

          27 TEMMUZ CUMARTESİ ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

          Ankara yarın yer yer yağışlı olacak. Sıcaklıklar 17 ile 29 derece arasında değişirken, nem oranı yüzde 90'ı bulacak!

        • 5

          27 TEMMUZ CUMARTESİ TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Yarın Türkiye uzun bir sürenin ardından biraz nefes alacak. Marmara ve Karadeniz'de yarın yağış var. Bunun dışında yarın birçok şehirde hava rüzgârlı olacak. Sıcaklıklar aynı kalsa da düşen nem oranı yarın havanın daha serin hissedilmesini sağlayacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Yine kadın cinayeti! Bıçakla öldürdü
        Yine kadın cinayeti! Bıçakla öldürdü
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Annesi ve ağabeyine kurşun yağdırdı!
        Annesi ve ağabeyine kurşun yağdırdı!
        Büyükbaş hayvan yüklü TIR bariyerlerde asılı kaldı: 6 hayvan öldü
        Büyükbaş hayvan yüklü TIR bariyerlerde asılı kaldı: 6 hayvan öldü
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Geçen yıl boğazlardan 83 bin 892 gemi geçti
        Geçen yıl boğazlardan 83 bin 892 gemi geçti
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Obama'dan Harris'e destek
        Obama'dan Harris'e destek
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Habertürk Anasayfa