YARIN (24 ŞUBAT CUMARTESİ) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul yarına güzel bir başlangıç yapacak. Güneş, bulutların ardından kendini gösterirken sıcaklıklar 10 ile 15 derece arasında değişecek.

Ankara zaman zaman soğuk olsa da yarın genel anlamda güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 15 dereceye kadar çıkacak.

İzmir ise tam anlamıyla bir bahar havası yaşayacak. Parçalı bulutlu havada, termometreler 21 dereceye kadar çıkacak.