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        Haberler Gündem Yarın hava nasıl olacak? 24 Şubat Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 24 Şubat Cumartesi günü bahar geri geliyor

        "Yarın hava nasıl olacak" sorusunun cevabı, meteorolojinin haftalık tahminleriyle yanıt buluyor. Meteorolojiden yapılan tahminlere göre, hafta sonu yurt genelinde adeta 'bahar havası' esecek. İşte, 24 Şubat Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 09:55 Güncelleme: 23.02.2024 - 09:55
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        • 1

          Yarın hava nasıl olacak? Hafta sonu geldiğinde vatandaşlar hava durumuna göre plan yapıyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporu ile tüm şehirlerde beklenen hava olayları açıklanıyor. İşte, 24 Şubat Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        • 2

          YARIN (24 ŞUBAT CUMARTESİ) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul yarına güzel bir başlangıç yapacak. Güneş, bulutların ardından kendini gösterirken sıcaklıklar 10 ile 15 derece arasında değişecek.

          Ankara zaman zaman soğuk olsa da yarın genel anlamda güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 15 dereceye kadar çıkacak.

          İzmir ise tam anlamıyla bir bahar havası yaşayacak. Parçalı bulutlu havada, termometreler 21 dereceye kadar çıkacak.

        • 3

          YARIN (24 ŞUBAT CUMARTESİ) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Yarın, Türkiye kış mevsimine ara veriyor. Yurt genelinde kar veya yağmur beklenmiyor aksine hava güneşli olacak ve sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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