Yargıtay'tan 3 kez dönen cinayette kocaya 'iyi hal' indirimi!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 2013 yılında kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Hayriye Tan'ı (33) önce bıçaklayıp, ardından pompalı tüfekle başından vurarak öldüren Hacı Osman Tan (47) hakkında verilen karar, Yargıtay tarafından 3 kez bozuldu. Bugün görülen duruşmada Hacı Osman Tan hakkında müebbet hapis cezası verildi.
Olay, 19 Kasım 2013 yılında Derince ilçesinde meydana geldi. Hacı Osman Tan, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Hayriye Tan'ı bıçakladıktan sonra pompalı tüfekle başından vurdu. Hayriye Tan olay yerinde hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Hacı Osman Tan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
BAKANLIK TEMSİLCİSİ KATILMADIĞI İÇİN KARAR BOZULDU
Olay sonrasında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, Hayriye Tan'ın eşini aldattığının kesinleşmesi sebebiyle Hacı Osman Tan hakkında haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
İKİNCİ YARGILAMADA 18 YIL 4 AY HAPİS CEZASI
Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından incelenen karar, duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcisinin katılmaması sebebiyle 7 Haziran 2016 tarihinde bozuldu. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcilerinin de bulunduğu duruşmada ikinci kez yargılanan Hacı Osman Tan'a yeniden haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
YARGITAY, KARARI 3'ÜNCÜ KEZ BOZDU
Karar sonrasında dosyayı tekrar inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bu kez Hayriye ve Hacı Osman Tan çiftinin Sivas'ta yaşadığı dönemde Hacı Osman Tan'ın başka bir kadınla ilişkisinin olduğunu ve bu ilişki nedeniyle Hayriye Tan'ın aldatmasının haksız tahrik sayılamayacağına hükmederek kararı 9 Nisan 2018 tarihinde ikinci kez bozdu.
BU KEZ USUL HATASI GEREKÇESİYLE BOZULDU
Kocaeli 1. Ağır Mahkemesi'nde üçüncü kez yargılanan Hacı Osman Tan'a, bu kez indirim uygulanmayarak ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin tekrar incelediği karar, 8 Nisan 2021 tarihinde dosyada usul hatası yapıldığı gerekçesiyle tekrar bozuldu.
DÖRDÜNCÜ YARGILAMADA İYİ HAL İNDİRİMİ
Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dördüncü kez yargılanan Hacı Osman Tan hakkında bugün görülen duruşmada yeniden karar verildi. Mahkeme heyeti, Hacı Osman Tan'ın mahkeme sürecindeki davranışlarını gözeterek cezanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından, müebbet hapis cezasına indirilmesine hükmetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!