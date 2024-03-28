Yargıtay seçiminde 4. gün

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Yargıtay Başkanlığı için seçim süreci devam ediyor. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin dokuzuncu turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

REKLAM Seçimin ilk 9 turunda adaylar, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı. 9. tur oylama sonucunda Yargıtay Başkanı Akarca 119, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 138 oy aldı. Adaylar, salt çoğunluğa ulaşamadığı için seçim 10. tura kaldı. YARIŞ İKİ ADAY ARASINDA SÜRÜYOR Seçimin 10. turu, Akarca ve Kerkez arasında sürüyor. 10. turda da salt çoğunluk sağlanamazsa yeniden seçime gidilecek. Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.