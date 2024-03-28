Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yargıtay seçiminde 4. gün

        Yargıtay seçiminde 4. gün

        Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin dokuzuncu turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Başkanlık seçimine 10. turla devam ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 10:16 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yargıtay seçiminde 4. gün
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yargıtay Başkanlığı için seçim süreci devam ediyor. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin dokuzuncu turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

        Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu.

        Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

        REKLAM

        Seçimin ilk 9 turunda adaylar, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı.

        9. tur oylama sonucunda Yargıtay Başkanı Akarca 119,

        3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 138 oy aldı.

        Adaylar, salt çoğunluğa ulaşamadığı için seçim 10. tura kaldı.

        YARIŞ İKİ ADAY ARASINDA SÜRÜYOR

        Seçimin 10. turu, Akarca ve Kerkez arasında sürüyor. 10. turda da salt çoğunluk sağlanamazsa yeniden seçime gidilecek.

        Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yargıtay
        #seçim
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet
        17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet
        Putin'den Ukrayna'ya verilecek F-16'lara yönelik uyarı
        Putin'den Ukrayna'ya verilecek F-16'lara yönelik uyarı
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız
        Habertürk Anasayfa