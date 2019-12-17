17 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Binaların ortak giderlerinin karşılanması amacıyla tüm daire sakinlerinden alınan site aidatları birçok kez tartışma ve dava konusu oldu. Yargıtay, mahkemeye taşınan bir anlaşmazlık sonrasında ilginç bir karara imza attı.
Karara göre ödenmeyen aidatlar sadece daire sahiplerinden değil o evde yaşayan herkesten alınabilecek. Öyle ki aidatın tahsili için evdeki tüm fertlere haciz işlemi uygulanabilecek. Böylece site aidatları sadece mülk sahiplerini değil eş ve çocuklarını ilgilendiriyor.
AVUKAT CEVAT KAZMA: KARAR AÇIKÇA KANUNA AYKIRI
Kararı doğru bulan kadar yanlış olduğunu düşünenler de mevcut. Tepkiler değişse de Yargıtay son kararı verdi. Ödenmeyen site aidatı için evde yaşayan herkese haciz uygulanabilecek. Yargıtay'ın kararını Habertürk'e değerlendiren Avukat Cevat Kazma, uygulamanın kanuna açıkça aykırı olduğunu iddia etti.
Avukat Cevat Kazma şöyle konuştu: Karar kat mülkiyeti kanununa açık olarak aykırıdır. Son derece yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Ucu çok açık bir karar. Kararda belirli hakların sayılmış olması ve herhangi bir şekilde 'yararlananlar' ifadesi de bunun yanlış bir karar olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
"BU KARAR EŞ, ÇOCUK VE AKRABALARI DA KAPSIYOR"
İkametgah adresleri aynı yerdeyse, onlar yararlananlar statüsündedir, bu nedenle ikametgah adresleri aynı tüm kişilere icra takibi başlatılabilir. Aidat borçlarıyla, genel gider avansların tümü bu kişilerden tahsil edilebilir. Bunlar kiracı olabilecekleri gibi kat malikleri de olabilir. Kat malikiyle birlikte aynı çatı altında yaşayan eş, çocuk, akraba ve benzeri tüm kişileri kapsar.
"HACİZ YERİNE ALINAN HİZMET KESME İŞLEMİ OLABİLİR"
Bazı site yöneticileri ise icra yerine farklı yollar denenebilir görüşünde. Bir yönetici "Hayatını kısıtlamayıcı şekilde, ısınma, sıcak su, soğuk su gibi bireysel aboneliklerde BEDAŞ, İGDAŞ gibi belli bir miktardan sonra borcu olanların da nasıl fatura ödenmediği zaman kesiliyor, ortak alanlardaki hizmetlerinde kesilmesi ve kısıtlanması konusunda yardımcı olabilir diye düşünüyorum.
Bir daire sakini ise hiç kimse bir başka kimsenin borcundan dolayı sorumlu tutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Tapu benim üzerimdeyse başkasına işlem yapılmamalı" diye konuştu.
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