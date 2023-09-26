Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in sosyal medya kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı!

Yıldırım ile Bodrum'a giden Deniz, ardından Yunanistan, İtalya ve son olarak da İngiltere'ye gitti. Deniz, sosyal medya hesabından ağlarken çekildiği fotoğrafının altına: "İşte öyle birşey ... 06.08.2023" yazmıştı. Bu kare sosyal medya evlilik teklifi olarak yorumlandı.