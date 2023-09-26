Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in sosyal medya kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı!
Pazar akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran oyuncu Pınar Deniz'in sosyal medya üzerinden kazandığı miktar konusunda gündeme iddialar atıldı. Rakam ise dudak uçuklattı.
- 1
Kanal D ekranlarında pazar akşamları izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde, Kaan Urgancıoğlu ile birlikte başrolü paylaşan Pınar Deniz hakkında, sosyal medyadan kazandığı miktarla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Rakamı duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
- 2
Kaan Yıldırım ile doludizgin bir aşk yaşayan Pınar Deniz, aradığı mutluluğu sonunda buldu. Aşkları tam gaz devam çift, bu yaz bol bol tatil yaptı.
- 3
Yıldırım ile Bodrum'a giden Deniz, ardından Yunanistan, İtalya ve son olarak da İngiltere'ye gitti. Deniz, sosyal medya hesabından ağlarken çekildiği fotoğrafının altına: "İşte öyle birşey ... 06.08.2023" yazmıştı. Bu kare sosyal medya evlilik teklifi olarak yorumlandı.
-
- 4
Sosyal medyada 2,9 milyon takipçisi bulunan aktif olarak hesabını kullanan ünlü ismin 15 saniyelik bir reklam ücreti olarak 150 bin TL kazandığı iddia edildi.
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9