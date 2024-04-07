Yargı bu akşam var mı, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kanal D yayın akışı
Kanal D'nin Pazar akşamı ekrana gelen dizisi Yargı yeni bölüm merakla bekleniyor. Dizinin sıkı takipçileri 7 Nisan Kanal D yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremezken Yargı bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Yargı 89. Bölümün yayın tarihinin 14 Nisan olması bekleniyor. İşte Yargı yeni bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı
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Kaan Urgancıoğlu’nun başrolde olduğu ve bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesini anlatıldığı Yargı 89. Bölüm hakkında araştırmalar yapılıyor. Diziseverler, "Yargı yeni bölüm ne zaman, bugün var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Kanal D yayın akışı 7 Nisan 2024 üzerinden Yargı yeni bölüm detaylarını öğrenebilirsiniz.
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YARGI 89. BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yargı 89. bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Yargı dizisi yerine Titanik filmi yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü 14 Nisan Pazar akşamı izleyici ile buluşması bekleniyor.
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KANAL D YAYIN AKIŞI
14:30 Gırgıriye'de Cümbüş
16:30 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Titanik
00:00 Yargı (Tekrar)
02:30 Çok Güzel Hareketler 2 (Tekrar)
YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ilgaz emniyettekiler ile birlikte Tuğçe'nin olay yerini bulmuş, detayların peşine düşmüştür. Bulacakları en ufak delil, öğrenecekleri bilgi kırıntıları onları hiç ummadıkları yerlere sürükleyecektir. Özellikle cinayet büro tüm birimleriyle seferberlik halindedir.
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Eren'in emniyetten ve olası tüm sıcak gelişmelerden bağı kesilmiştir. Olanca hıncıyla kızının soruşturmasını kendisi paralel bir şekilde yürütmek zorundadır. Kapatılmış tüm kapıların aksine ona yardım için bekleyen ardına kadar açık bir kapı bulur. İsimsiz saldırganların, Eren için bir cisme bürünmesi an meselesidir artık…