Eren'in emniyetten ve olası tüm sıcak gelişmelerden bağı kesilmiştir. Olanca hıncıyla kızının soruşturmasını kendisi paralel bir şekilde yürütmek zorundadır. Kapatılmış tüm kapıların aksine ona yardım için bekleyen ardına kadar açık bir kapı bulur. İsimsiz saldırganların, Eren için bir cisme bürünmesi an meselesidir artık…